также в разделеМир
Джонсон о просьбе у Брюсселя отсрочить Brexit: Мне лучше лежать в канаве мертвым 30
В РФ посадили активиста, поддерживавшего украинских моряков 37
Эрдоган назвал неприемлемым запрет на владение Турцией ядерным оружием 44
Число жертв урагана «Дориан» достигло 20 человек 39
Болгария призвала РФ не называть борьбу СССР с нацизмом «освобождением» Европы 31
В США подросток застрелил 5 родственников 38
В США в результате пожара на судне погибли 8 человек, еще 20 – пропали без вести 16
Жертвами урагана «Дориан» уже стали 5 человек 25
Джонсон не хочет проводить досрочные выборы 26
Премьер-министр Грузии Бахтадзе подал в отставку 62
Ураган «Дориан» достиг наивысшей категории мощности 37
Ураган Дориан приближается к Багамским островам 118
Дуда: Вторая мировая завершилась для Польши лишь в 1989 году 46
США - Китай: страны ввели новые таможенные пошлины 37
Стартует самое длинное кругосветное путешествие 43
Дуда «выставит счет» Германии за Вторую мировую войну 51
В Норвегии разбился вертолет: все погибли 25
В Гонконге спецназ штурмовал метро с протестующими 30

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщил действующий президент страны Эммерсон Мнангагва, передает ВВС.

«С прискорбием сообщаю о смерти основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе», - говорится в сообщении.

По данным агентства Reuters, Мугабе умер в Сингапуре, где он в последние годы часто лечился.

94-летний Мугабе, который пришел к власти в Зимбабве после объявления независимости в 1980 году, в 2017 году после 37 лет правления был устранен собственной партией.

Страны Запада неоднократно обвиняли Мугабе в нарушениях прав человека и репрессиях против политических оппонентов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1233 грн.
23
Теги