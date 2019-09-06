Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщил действующий президент страны Эммерсон Мнангагва, передает ВВС.

«С прискорбием сообщаю о смерти основателя Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе», - говорится в сообщении.

По данным агентства Reuters, Мугабе умер в Сингапуре, где он в последние годы часто лечился.

94-летний Мугабе, который пришел к власти в Зимбабве после объявления независимости в 1980 году, в 2017 году после 37 лет правления был устранен собственной партией.

Страны Запада неоднократно обвиняли Мугабе в нарушениях прав человека и репрессиях против политических оппонентов.