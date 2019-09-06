На Тернопольщине в Свято-Николаевском соборе города Кременец, 5 сентября, архиереи и священники УПЦ совершили отпевание известного украинского кобзаря Василия Жданкина.

Фото: отпевание Василия Жданкина. Тернопольская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Тернопольской епархии, Василия Жданкина похоронили в селе Белокриница в Тернопольской области, где известный кобзарь провел детские годы своей жизни.

В богослужение, которое возглавили архиепископ Шумский Иов и епископ Феодосий, приняли участие многочисленные представители духовенства, родственники, коллеги-артисты, представители власти и верующие УПЦ.

Как сообщалось, 2 сентября в автокатастрофе погиб известный украинский кобзарь Василий Жданкин. Он был обладателем гран-при фестиваля «Червона рута» (1989) в городе Черновцах, где впервые публично исполнил гимн «Ще не вмерла Украина». Гастролировал в более чем 20 странах – Аргентине, Канаде, США, России и др. Пел в хоре Свято-Успенской Почаевской лавры, писал собственные песни, был настоящим патриотом своей страны и глубоковерующим человеком.