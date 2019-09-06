также в разделеРелигия
Священник ПЦУ «отправил» сторонников и команду Зеленского в ад 7
В УПЦ отметили, что в украинской власти наблюдается новая религиозная политика 5
Русский экзархат в Европе в случае присоединения к РПЦ будет новой структурой в составе Московского патриархата 11
Священник УПЦ - о противостоянии за храм на Ровенщине: На мне рвали волосы, били 5
На Запорожчине верующие УПЦ пройдут крестным ходом с мощами священноисповедника Феодосия Мелитопольского 10
На Тернопольщине архиереи и священники УПЦ отпели известного украинского кобзаря 14
В Почаеве состоятся торжества в день обретения мощей преподобного Иова 11
Скандал на Фанаре: Архиепископ Иоанн считает решения Константинопольского патриархата недействительными 37
В Житомире тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом по центральным улицам с 7 чудотворными иконами 38
На Буковине верующие УПЦ пройдут крестным ходом в честь чудотворной Боянской иконы Божией Матери 16
Зоря заявил, что «почетный патриарх» Филарет хочет разрушить ПЦУ 31
Фанар назначил главой Русского экзархата митрополита, который помогал создавать ПЦУ 15
В Запорожье УПЦ приглашает всех желающих принять участие в спортивных мероприятиях 18
В Виннице верующие УПЦ обратили внимание на язык вражды представителей ПЦУ 58
Иерусалимский Патриарх заявил о том, что в Украине поддерживает лишь одну Церковь 55
В Житомире до 18 сентября будут находиться семь чудотворных икон 20
В Ровно националисты организовали пикет против строительства храма УПЦ 27
В УПЦ издали календарь с советами печерских святых в повседневной жизни 12

На Буковине сотрудники Национальной полиции Украины возбудили уголовное дело против начальницы отдела культуры Черновицкой ОГА Веры Китайгородской, которая причастна к незаконным принудительным переводам общин Черновицко-Буковинской епархии УПЦ в ПЦУ. 

Фото: ru.molbuk.ua

 

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу Черновицко-Буковинской епархии в Facebook, Вера Китайгородская открыто лоббирует интересы одной конфессии в стенах Черновицкой ОГА и одной политической партии.

«С марта 2019 года епархиальная консистория почти еженедельно делала запросы на получение документов, на основании которых местные власти переводят в ПЦУ храмы канонической Церкви. Однако Черновицкая ОГА так и не предоставила документы», - сообщили в епархии.

Адвокаты принудительно переведенных приходов также делали запросы, но представители власти проигнорировали и их.

Тогда представляющие интересы захваченных приходов Черновицко-Буковинской епархии юристы обратились в суд, который чуть позже вынес решения в пользу верующих. Но Китайгородская умышленно уклонилась от выполнения 4-х постановлений следственного судьи о временном доступе к вещам и документам, которые находятся в ведении чиновницы.

Адвокаты захваченных приходов УПЦ вызвали сотрудников правоохранительных органов в стены Черновицкой ОГА. Правоохранители составили протокол по факту правонарушения и открыли уголовное дело против Китайгородской.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1233 грн.
9
Теги