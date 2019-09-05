В Киеве открыли новую лестницу от Андреевской церкви до Аллеи художников и парка «Владимирская горка». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе городского головы.

«Еще несколько лет здесь были заросли, а сегодня – туристический маршрут, который уже облюбовали киевляне и гости нашего города. А теперь на обновленную Аллею художников можно спуститься и от Андреевской церкви – по новой красивой лестнице. Наш киевский Монмартр становится еще красивее и удобнее», - сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Новая лестница построена по тому же принципу, что и лестницы, которые открыли в прошлом году от Пейзажной Аллеи до урочища Кожемяки. - Это сборная железобетонная конструкция с деревянными ступеньками.

Вечером лестница будет подсвечиваться –LED-подсветка вмонтирована даже в перила.

Новые ступеньки стали частью большого туристического маршрута в историческом центре столицы. Также город уже завершает работы по реконструкции второй очереди парка «Владимирская горка», через который проходит маршрут. В парке вымостили новые дорожки, установили освещение и систему видеонаблюдения, построили две новых беседки.