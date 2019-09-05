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Национальный банк Украины ожидает приезда миссии Международного валютного фонда на следующей неделе. Об этом во время брифинга относительно решений правления НБУ по монетарной политике заявил председатель НБУ Яков Смолий, сообщает 112 Украина.

«Мы ожидаем приезда Миссии на следующей неделе», - заявил Смолий.

По его словам, в ходе визита будет обсуждаться новая программа сотрудничества, то есть ее срок, объем и др.

Глава НБУ выразил надежду, что переговоры завершатся успешно.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что миссия Международного валютного фонда в период с 10 по 24 сентября прибудет в Киев с целью обсуждения новой программы сотрудничества с Украиной.
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