Из-за конфликта между участниками акции в Киеве полицейские доставили в управление полиции двух человек.
Как сообщает пресс-служба столичного главка, инцидент произошел на улице Прорезной возле Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.
Один из активистов подошел к мужчине с плакатом и пытался его вырвать, затем началась потасовка. В результате двух участников происшествия доставили в управление полиции для дачи объяснений.
Правоохранители продолжают следить за порядком.
Как сообщает hromadske, акция касается аннулировании лицензии телеканала NewsOne. Задержан представитель партии «Демократический топор» Юрий Гудыменко.
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