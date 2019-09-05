также в разделеСтолица
В Киеве сожгли машину невестки Гонтаревой 66
В Киеве проверят все точки по продаже шаурмы 22
Главы фракций Киевсовета призвали Зеленского назначить Кличко главой КГГА 32
Гончарук о решении по Кличко: Я бы уволил не его 67
В Киеве задержали парней, которые покрасили «Самсона» в розовый 32
Кличко назвал незаконным свое увольнение с поста главы КГГА 1189
Кабмин одобрил увольнение Кличко с должности главы КГГА 81
Индекс качества жизни: Киев – в списке пяти городов с наибольшим развитием 33
Кличко о внедрении е-билета: Нужен план Б 32
В еще 27 киевских школах введут шведский стол 38
Полиция завела дело по факту отравления столичных студентов шаурмой 31
СМИ: В столичном ресторане подрались бывший и нынешний депутаты ВР 69
В Киеве студенты массово отравились шаурмой 43
Полиция Киева задержала иностранца с оружием и взрывчаткой 22
Аэропорт «Киев» закрыли на 10 дней 34
В столице водитель Lanos погиб, врезавшись в припаркованный автомобиль 23
В Киеве произошел масштабный пожар 81
В аэропорту Киев открыли памятник Сикорскому 34

Из-за конфликта между участниками акции в Киеве полицейские доставили в управление полиции двух человек.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, инцидент произошел на улице Прорезной возле Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

Один из активистов подошел к мужчине с плакатом и пытался его вырвать, затем началась потасовка. В результате двух участников происшествия доставили в управление полиции для дачи объяснений.

Правоохранители продолжают следить за порядком.

Как сообщает hromadske, акция касается аннулировании лицензии телеканала NewsOne. Задержан представитель партии «Демократический топор» Юрий Гудыменко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1702 грн.
31
Теги