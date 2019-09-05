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РФ на учениях «Кавказ-2020» планирует отработать применение своих новых вооруженных формирований против Украины. Об этом в интервью Укринформу заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий

«Одна из основных угроз – это угроза территориальной целостности Украины и возможности возобновления широкомасштабных боевых действий, а то и широкомасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. Она остается, и РФ поддерживает высокий уровень этой угрозы за счет наращивания группировок своих войск», – отмети он.

По словам Скибицкого, сегодня, начиная с 2015 года, уже, по сути, завершается формирование трех российских дивизий возле нашей границы – это 3-я, 144-я и 150-я мотострелковые дивизии. «Кроме того, продолжается формирование 8-й армии в Южном военном округе, которая непосредственно будет действовать на нашем направлении. И согласно планам, которые существуют в РФ, основные мероприятия планируется завершить уже в конце 2019 – начале 2020 года», – подчеркнул он.

«То есть это те мероприятия, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на нашем направлении. Кстати, именно в следующем году планируются учения «Кавказ-2020», где планы относительно применения новых формирований против нашего государства уже будут практически отработаны на полигонах, в учебных центрах Южного военного округа, в том числе и на территории Крыма», – подытожил Скибицкий.
ForUm

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