Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви Патриарх Феофил III заявил о поддержке только одной Церкви в Украине – Украинской Православной Церкви, которую возглавляет Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Фото: church.by

Об этом он сказал в Иерусалимской Патриархии, 4 сентября, во время встречи с Патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Минским и Заславским Павом, сообщает patriarchia.ru.

«Я признаю только одну Православную Церковь в Украине, которую возглавляет Митрополит Онуфрий», – сказал Патриарх Феофил.

Он отметил, что одним из важнейших вопросов в современном мире является стремление сохранить единство Святой Православной Церкви, и что он с глубокой скорбью переживает то, что происходит сегодня в Украине.

Также Блаженнейший Патриарх Феофил сказал, что в Иерусалиме всегда рады встречать паломников из братских Поместных Церквей.