Приказом по Главному управлению Нацполиции в Житомирской области 3 сентября была создана специальная рейдовая группа из сотрудников аппарата по мониторингу эффективности мер по противодействию незаконной добыче янтаря в северных районах региона, сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Отмечается, что в северных районах области постоянно работают дополнительно привлеченные подразделения полиции и Нацгвардии, задача которых выявлять и пресекать, а также предупреждать факты несанкционированную добычу солнечного камня.

Эти силы дислоцируются в лесных массивах и работают на так называемых блокпостах, расположенных на дорогах, ведущих к местам возможных копанок.

«Приказом по ГУНП создана специальная мониторинговая группа, в ее состав вошли сотрудники нескольких подразделений аппарата, в том числе инспекции по личному составу УКЗ. Их задача – определить эффективность наших мероприятий по противодействию нелегальным копателям янтаря и одновременно усилить уже привлеченные к этой работе силы, - рассказал и.о. начальника ГУНП в области Сергей Крупей. - Кроме того, с сентября назначен новый руководитель Олевского отделения полиции, пока что, до решения организационно-кадровых вопросов, временно исполняющим обязанности, Игорь Григоришин».

В первый же день работы мониторинговой группы полицейские обнаружили нелегалов в лесном массиве недалеко от с. Обыще.

Полицейские застали посреди поляны четырех мужчин, все жители с. Обыще от 28 до 24 лет, которые размывали почву в поисках янтаря. На место прибыла и следственно-оперативная группа Олевского отделения полиции.

Во время документирования всех обстоятельств происшествия копатели пытались скрыть следы своей противоправной деятельности, сбросив мотопомпу в канаву с водой. Впрочем, это не помешало полицейским изъять и ее и пожарные рукава, и другое оборудование, которое использовалось копателями.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа до 3-летнего лишения свободы.

«Наша мониторинговая группа будет работать постоянно и ежедневно по другому маршруту. Мы планируем охватить все места возможной добычи на территории северных районов Житомирщины», - рассказал руководитель рейдовщиков.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил разработать проекты закона о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря и принять соответствующие законы до декабря 2019 года.