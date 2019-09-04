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В Киеве 6 октября волонтёры известного православного молодёжного движения «Молодость не равнодушна» проведут ІІ Благотворительный бал «В ритме сердца». 

Фото: страница мероприятия в Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу мероприятия в Фейсбук, цель мероприятия — сбор средств на приобретение противопролежневых матрасов и инвалидных колясок для воспитанников Ладыжинского интерната.

Всего планируется покупка 15-ти матрасов и 2-х колясок на общую сумму 50 500 гривен.

«Приветствуется любое Ваше участие: через покупку билета на бал, перечисление средств, покупку матраса или коляски. Будем рады Вашей поддержке», — пишут организаторы.

Желающие могут перечислить пожертвования на карточку «ПриватБанк» № 5168 7453 2075 1123 (Алена Заец).

Бал состоится в колонном зале КГГА города Киева, с 18.00 до 22.00. 

Первое тренировочное занятие по танцам состоится 10 сентября в читальном зале Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана (просп. Победы, 54/1). Благотворительный взнос — 50 гривен. Проведут это и следующие занятия (по вторникам с 19.00 до 21.00 и воскресеньям с 18.00 до 20.00) руководители студии бального танца «Sway» Александр Рожнятовский и Светлана Кочергина.

Зарегистрироваться можно пройдя по ссылке. Стоимость участия — 250 гривен. Приглашается молодёжь возрастом от 18 лет.

*** Волонтёры движения «Молодость не равнодушна» посещают Ладыжинский дом-интернат IV степени(Винницкая область) регулярно. Всего в учреждении живёт около 130 человек возрастом от 5 до 35 лет. У каждого из них — тяжелейшие множественные нарушения интеллекта и опорно-двигательного аппарата. 

Впервые бал «В ритме сердца» состоялся прошлой осенью. Тогда в рамках мероприятия прошел сбор средств в помощь жильцов Олешковского детского дома-интерната (Херсонская область). 
ForUm

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