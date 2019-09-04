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Премьер-министр Алексей Гончарук ожидает от Службы безопасности Украины ликвидации управления по борьбе с экономической преступностью. Об этом он сказал во время форума, который проходит в Киеве, сообщает УНИАН.

«Мы провели заседание правительства и приняли решение о ликвидации УБЭП. Это еще не завершенное дело, но правоохранительные органы должны изменить свое отношение к бизнесу. Мы ожидаем, что Служба безопасности сделает так же», - сказал он.

Как сообщал ForUm, 2 сентября Кабинет Министров ликвидировал Департамент защиты экономики Национальной полиции.
 
ForUm

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