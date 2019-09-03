также в разделеРелигия
На Львовщине священники УПЦ подарили школьникам уникальные молитвословы 9
На Ровенщине активисты ПЦУ срезали замки и попытались захватить храм УПЦ 11
Предстоятель УПЦ рассказал о том, что является настоящим подвигом для человека 16
Кабмин освободил религиозные организации от платы за вырубленные при строительстве деревья 12
На Донбассе Святогорская лавра открыла школу начальных классов 12
В сети опубликовано видео о киевском святом, которого недавно прославила УПЦ 10
Во всех храмах УПЦ верующие молились о сохранении природы 7
На Ровенщине активисты ПЦУ выгнали епископа УПЦ из храма в родном селе 9
В Запорожье 15 сентября митрополит Лука массово обвенчает православные пары 13
УПЦ проводит конкурс «Мы - наследники Запорожских святых» 12
Во всех уголках Украины священники УПЦ благословляют учеников на начало нового учебного года 14
В РПЦ заявили, что увольнение главы русского экзархата в Европе вызывает недоумение 17
Митрополит Антоний назвал качества, которые важно развить в детях во время учебы 23
В РПЦ анонсировали открытие православного портала Богослов.ru в новом формате 13
В сети опубликовали фильм об известном грузинском святом – преподобном Гаврииле (Ургебадзе) 15
Фанар уволил главу русского экзархата в Европе архиепископа Иоанна 20
В годовщину трагедии в Беслане православные молились об упокоении погибших 14
В Одессе сотни верующих УПЦ прошли крестным ходом в защиту семейных ценностей 19

На Тернопольщине в городе Кременец, 2 сентября, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб легендарный украинский кобзарь и прихожанин Украинской Православной Церкви Василий Жданкин.

Фото: obozrevatel.com 

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на страницу в Фейсбук клирика Тернопольской епархии УПЦ протоиерея Георгия Прокопчука.

«Страшная трагедия произошла в нашем городе Кременце. Сегодня в результате аварии разбился насмерть мой хороший друг кобзарь Василий Александрович Жданкин. Легенда нашего края. Прекрасный Христианин и вообще Человек с большой буквы. Царство Небесное и вечная память!» – написал священник.

Как сообщают СМИ, 61-летний Василий Жданкин попал в аварию вечером 2 сентября в нескольких сотнях метров от собственного дома: его скутер столкнулся с легковым автомобилем. Певец умер в карете «скорой помощи».

*Василий Александрович Жданкин родился 23 мая 1958 года в станице Гурмай Краснодарского края на Кубани. Пел в Волынском народном хоре, Тернопольской областной филармонии, Успенской Почаевской лавре. Исполнял песни на свои стихи и произведения украинских поэтов. В 1989 году на фестивале «Червона Рута» впервые во времена СССР публично исполнин Гимн Украины. С 1990 года концертировал как кобзарь. Аккомпанировал себе на кобзе. Гастролировал в более чем 20 странах – Аргентине, Канаде, США, России и др. Был женат, воспитал троих детей.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги