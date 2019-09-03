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В Свято-Покровском архиерейском соборе Запорожья 15 сентября митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука возглавит венчальную Божественную литургию.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, к таинству брака (венчанию) приглашаются супружеские пары православного вероисповедания, которые состоят в зарегистрированном браке, возрастом до 35 лет.

«Отличительной особенностью венчальной литургии является соединение в одно богослужебное последование двух таинств Православной Церкви — таинства брака и причащения. Чин венчальной литургии сформировался ближе к XVIII веку в Элладской Православной Церкви и получил широкое распространение в Балканских Церквах. В Украинской Православной Церкви это торжественное богослужение делает только первые шаги», - отметили в Запорожской епархии.
ForUm

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