Украинская Православная Церковь проводит конкурс графических и мультимедийных материалов «Мы - наследники Запорожских святых».
Фото: УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, конкурсной работой может стать любая графическая и мультимедийная информация (инфографика, фотоколлаж, презентация, анимационная картинка, видеоролик и т.д.) о подвигах Запорожских новомучениках и исповедниках.
Победители конкурса получат грамоты и подарки. Лучшие работы могут быть размещены на сайте Запорожской епархии УПЦ.
Работы принимаются до 30 ноября.
С условиями конкурса можно ознакомиться здесь.
Конкурс проводит Методический центр Запорожской епархии УПЦ совместно с кафедрой богословия и гуманитарных дисциплин Классического приватного университета.
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