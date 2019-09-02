Правоохранители задержали в Киеве иностранца, у которого изъяли оружие с боеприпасами к нему и взрывные устройства.

Как сообщили в столичном управлении Нацполиции, патрульные остановили автомобиль, один из пассажиров которого во время проверки документов выбежал из машины и попытался убежать.

Когда же полицейские бросились следом за ним, водитель воспользовался моментом и также решил скрыться.

Догнав пассажира машины, патрульные обнаружили в его рюкзаке балаклаву, пистолет с патронами, а также два самодельных взрывных устройства с запалами, которые он спрятал в носках.

Задержанным оказался 24-летний гражданин другого государства, однако, какого именно, не уточняется.

В то же время автомобиль, который скрылся с места происшествия, полицейские остановили в Броварах, однако во время его осмотра никаких запрещенных предметов обнаружено не было.

«Сейчас продолжаются следственные действия. Полицейские устанавливают происхождение запрещенных предметов, цель, с которой их хранил фигурант, и других лиц, причастных к совершению давно правонарушениях», — рассказал замначальника Деснянского управления полиции Станислав Серебряк.