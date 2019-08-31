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Президент США Дональд Трамп уволил свою личную помощницу Мадлен Вестерхаут после того, как она сообщила журналистам о его отношениях с детьми.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на газету Politico. Впоследствии американский лидер подтвердил эту информацию. По данным издания, на неофициальном ужине Вестерхаут рассказала журналистам не под запись, что у нее с Трампом отношения лучше, чем у него с его дочерьми Иванкой и Тиффани.

Она также добавила, что президент не любит фотографироваться с Тиффани из-за ее полноты.

«Это был неофициальный ужин, и СМИ грубо нарушили это соглашение», — сказал газете представитель администрации, передает РБК. Politico добавляет, что Трамп подтвердил информацию о том, что его личная помощница была уволена за обсуждение его детей с журналистами. Он назвал высказывания Вестерхаут «немного обидными».

Президент отметил, что его помощница хорошо выполняла свою работу, и пожелал ей удачи.

Ранее газета The New York Times сообщала, что личная помощница Трампа ушла в отставку из-за того, что рассказала журналистам подробности о семье президента и об операциях в Овальном кабинете.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отменил запланированный визит в Польшу по случаю годовщины начала Второй мировой войны из-за приближения к Флориде шторма «Дориан».
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