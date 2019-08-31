Мэр Киева Виталий Кличко открыл возле Международного аэропорта Киев памятник выдающемуся авиаконструктору Игорю Сикорскому.

Об этом сообщила пресс-служба городского головы.

«Сегодня, в День украинской авиации, мы делаем еще один шаг к увековечению памяти о выдающемся киевлянине — открываем памятник всемирно известному авиаконструктору Игорю Сикорскому. И теперь он будет встречать киевлян и гостей, прибывающих в столицу авиасообщением», — сказал Кличко на церемонии открытии памятника.

«У него (Сикорского — ред.) была мечта — запустить в воздух вертолет. И ему это удалось. В конце жизни он мечтал вернуться в Украину. И этот памятник — своеобразная аллегория: Сикорский возвращается в Украину», — отметил автор памятника — скульптор Владимир Журавель.

Кличко подчеркнул, что город не тратил бюджетные средства, памятник был создан благодаря поддержке меценатов.

Мэр также напомнил, что столичная власть несколько лет добивается того, чтобы Министерство обороны Украины, на балансе которого находится дом Сикорского, передало его громаде Киева, чтобы можно было отреставрировать заброшенное здание и создать там музей.

«Может, после открытия памятника, дело с усадьбой Сикорских сдвинется с мертвой точки. И люди смогут увидеть, где рос и творил выдающийся авиаконструктор», — надеется Кличко.