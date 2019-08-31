Экс-глава ГПУ Юрий Луценко перед увольнением назначил главного военного прокурора Анатолия Матиоса «курирующим заместителем» Управления специальных расследований ГПУ.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Управления.

В пресс-службе управления также сообщили, что 30 августа следователи пытались войти в Единый реестр досудебных расследований для доступа к своим производствам, но некоторые из них были лишены такой возможности.

«Оказывается, что вчера, уже после окончания рабочего дня, в период времени с 18 до 19 часов, Юрий Луценко внес в ЕРДР данные о 20 уголовных производствах и изменил орган досудебного расследования», — рассказали в УСР.

В управлении специальных расследований отметили, что следователей лишили доступа к производств из-за «неэффективного осуществления досудебного расследования».

«И это в то время, когда по нескольким производствах следователями готовились подозрения, а материалы этих производств, по привычке, Луценко не изучал», — заявили в УСР.

В управлении добавили, что заместитель генерального прокурора Сергей Кизь закрыл производство в отношении первого заместителя председателя Верховной Рады Игоря Калетника в 2012—2014 годах по делу об организации голосования за «диктаторские законы» 16 января 2014.

«Ну, и вишенкой на торте стал приказ Луценко, поступивший в УСР также 30.08.2019, которым главный военный прокурор Матиос А.В., при наличии у него реального конфликта интересов, назначается курирующим заместителем по работе УСР. Чтобы понимать и контролировать другие уголовные производства, которые еще остались у следователей», — написали в УСР.

Напомним, 29 августа новая Верховная Рада согласилась уволить Юрия Луценко с должности генерального прокурора по представлению президента Владимира Зеленского.