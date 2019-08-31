Экс-глава ГПУ Юрий Луценко перед увольнением назначил главного военного прокурора Анатолия Матиоса «курирующим заместителем» Управления специальных расследований ГПУ.
Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Управления.
В пресс-службе управления также сообщили, что 30 августа следователи пытались войти в Единый реестр досудебных расследований для доступа к своим производствам, но некоторые из них были лишены такой возможности.
«Оказывается, что вчера, уже после окончания рабочего дня, в период времени с 18 до 19 часов, Юрий Луценко внес в ЕРДР данные о 20 уголовных производствах и изменил орган досудебного расследования», — рассказали в УСР.
«И это в то время, когда по нескольким производствах следователями готовились подозрения, а материалы этих производств, по привычке, Луценко не изучал», — заявили в УСР.
В управлении добавили, что заместитель генерального прокурора Сергей Кизь закрыл производство в отношении первого заместителя председателя Верховной Рады Игоря Калетника в 2012—2014 годах по делу об организации голосования за «диктаторские законы» 16 января 2014.
Напомним, 29 августа новая Верховная Рада согласилась уволить Юрия Луценко с должности генерального прокурора по представлению президента Владимира Зеленского.
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