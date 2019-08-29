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В Святогорской лавре верующие Украинской Православной Церкви 28 августа торжественно отметили престольный праздник обители – Успение Пресвятой Богородицы.

Фото: svlavra.church.ua

Праздничные торжества возглавил наместник Свято-Успенской Святогорской лавры митрополит Арсений, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт лавры.

Торжественные богослужения в Святых Горах накануне, 27 августа, малой вечерней с акафистом и праздничным всенощным бдением.

В сам день престольного праздника богослужения начались с совершения водосвятного молебна.

По окончании водосвятия состоялась Божественная литургия.

На богослужении звучала молитва о мире в Украине и единстве мирового Православия.

По окончании литургии состоялся крестный ход вокруг храма с иконой Успения Пресвятой Богородицы.

Ровно в полночь, с 28 на 29 августа, в Успенском соборе Святогорской лавры состоялось всенощное бдение с чином Погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы.
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