Премьер-министр Владимир Гройсман после ухода с должности намерен заниматься децентрализацией.

Об этом он заявил в видеообращении в Facebook.

«Конечно, не могу не сказать о том, что и в дальнейшем будет оставаться одним из главных дел моей профессиональной жизни. Это децентрализация. Именно эта реформа уже дала возможность изменить жизнь во многих общинах страны», - сказал премьер, подчеркнув, что важно не забывать о людях, которые живут в поселках и маленьких городах.

Премьер отметил, что необходимо выделять им ресурсы и предоставлять полномочия.

Гройсман пожелал будущему премьеру успеха, силы, удачи и терпения.

«С чистой совестью могу сказать, что новое правительство будет принимать страну, которая и стабильная, и развивается. Все, что сделано на сегодняшний день, - это результат работы и усилий многих-многих людей, каждого из вас», - сказал он.

Гройсман убежден, что от работы будущего премьера и нового правительства будет зависеть благополучие украинцев.