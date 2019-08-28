Патрульные предоставили домедицинскую помощь мужчине, который получил ожоги от взрыва электронной сигареты. Об этом сообщается на странице патрульной полиции в Facebook.

Вчера, 27 августа, около 20:00, патрульные получили вызов о несчастном случае на проспекте Победы. Заявитель рассказал, что он, будучи пассажиром, ехал в автомобиле Skoda, и во время движения у него в сумке взорвалась электронная сигарета. Водитель быстро остановил автомобиль и вызвал патрульных и медиков, ведь пассажир получил травмы.

Патрульные, которые первыми прибыли на место происшествия, оказали травмированному мужчине домедицинскую помощь. Визуально, у него были ожоги конечностей обеих рук. Медики забрали его в ожоговое отделение больницы.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.