также в разделеСтолица
Кличко своим примером прорекламировал вакцинацию 10
Столичную чиновницу поймали на взятках за выдачу паспортов 17
В Киеве пьяный иностранец на авто сбил полицейского 14
КГГА не будет запрещать невакцинированным детям посещать учебные заведения 16
В Киеве пьяные парни избили патрульного 27
Нардепы просят КСУ решить судьбу главы КГГА 110
Родственники погибших военных провели митинг под посольством РФ в Киеве 33
На столичном Подоле неизвестные подожгли микроавтобус с людьми 55
В Киеве конфликт между водителями закончился стрельбой 23
В Киеве заканчивают капремонт пяти станций скоростного трамвая 24
В Киеве ограбили «ювелирку» 38
Именем Богдана: Депутат от Кличко собирает дань с киосков Троещины 156
В Киеве обстреляли здание из гранатомета 99
В Киеве возле аэропорта вскоре откроют памятник Сикорскому 26
На Шествии достоинства сообщили о минировании Майдана 38
В «Марше защитников Украины» приняло участие около 12 тысяч человек 37
В Киеве перекрыто движение из-за празднования Дня Независимости 21
Завтра в Киеве закроют одну станцию метро 21

Патрульные предоставили домедицинскую помощь мужчине, который получил ожоги от взрыва электронной сигареты. Об этом сообщается на странице патрульной полиции в Facebook.

Вчера, 27 августа, около 20:00, патрульные получили вызов о несчастном случае на проспекте Победы. Заявитель рассказал, что он, будучи пассажиром, ехал в автомобиле Skoda, и во время движения у него в сумке взорвалась электронная сигарета. Водитель быстро остановил автомобиль и вызвал патрульных и медиков, ведь пассажир получил травмы.

Патрульные, которые первыми прибыли на место происшествия, оказали травмированному мужчине домедицинскую помощь. Визуально, у него были ожоги конечностей обеих рук. Медики забрали его в ожоговое отделение больницы.

Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
2990 грн.
30
Теги