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Сегодня, 28 августа, в Киеве рядом с посольством РФ в Украине прошла акция памяти «Время не лечит», приуроченная к пятой годовщине Иловайской трагедии, сообщает Радио Свобода.

На прилегающую к территории дипломатического представительства улицу пришли несколько сотен человек, среди которых представители семей погибших на Донбассе украинских военных.

Матери этих военных привязали к забору российского посольства красные шарики, символизирующие кровь.

«Мы никогда не будем братьями с РФ! Между нами - река крови и слез», - цитирует корреспондент издания слова одной из матерей.
ForUm

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