Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон подтвердил готовность США принимать участие в переговорах в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает Радио Свобода.

«Нормандский формат» может продолжаться, если этого хотят стороны-участники. Если они считают, что это приемлемый путь, чтобы двигаться вперед, то США и - я уверен - Великобритания - будут рады принять в этом участие. И вопрос к представителям власти Украины – какой путь, по их мнению, будет иметь больше преимуществ. Мы будем рады их поддержать», - сказал Болтон.

По его словам, участие США в переговорах по ситуации на востоке Украины президент Зеленский может обсудить с президентом США Дональдом Трампом на встрече в Варшаве, куда оба были приглашены по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Напомним, 8 июля Зеленский предложил встретиться в Минске и говорить напрямую с президентом РФ Владимиром Путиным, президентом США Дональдом Трампом, премьером Великобритании Терезой Мей, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент заявил, что для создания любого нового формата решения конфликта необходимо согласие всех сторон процесса.