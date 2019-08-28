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Православная Церковь 28 августа отмечает великий праздник – Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

Фото: икона «Успение Пресвятой Богородицы», Афон, монастырь Хиландар, XVII 

Как сообщает Центр информации УПЦ, этот праздник относится к двунадесятым.

Пресвятую Богородицу чтят во всем мире. Ей посвящены тысячи храмов, монастырей, многие лавры.

Церковь чтит Пресвятую Богородицу как «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим». Эти слова характеризуют Матерь Божию. Ни один из ангельских чинов не может сравниться с Ней.

После распятия и воскрешения Иисуса Христа Богородица находилась на попечении одного из апостолов - Иоанна Богослова. В конце своей жизни Oна проводила много времени в молитвах у Гроба Господня. По преданию, во время одной из таких молитв архангел Гавриил сообщил о том, что через три дня Oна скончается, и преподнёс пальмовую ветвь как символ победы над смертью.

Пресвятая Дева ожидала завершения земных дней спокойно и даже с радостью – ведь Она знала, что там, на Небе, встретит Своего Сына и Своего Бога. Перед кончиной Пресвятая Дева Мария хотела увидеть всех апостолов, которые к тому времени разошлись по разным местам проповедовать христианскую веру. Несмотря на это, желание Богородицы исполнилось: Святой Дух чудесным образом собрал апостолов у ложа Пресвятой Богородицы, на котором Oна молилась и ожидала своей кончины.

Апостолы похоронили Богородицу в гробнице Ее родителей, праведных Иоакима и Анны, в которой покоился и прах Ее супруга – Иосифа Обручника, у самого подножия Елеонской, или Масличной горы, возле Гефсиманского сада, где так любил беседовать с учениками Христос и где Он был арестован. На этом месте сейчас подземный православный (греческий) храм.

На третий день после смерти апостолы отодвинули большой камень, которым был закрыт вход. Однако Девы Марии они не обнаружили, в гробнице были только погребальные пелены - Иисус забрал на Небеса не только бессмертную душу Богородицы, но и её тело.

В этот день верующие попросят помощи и заступления у Пресвятой Богородицы. «В молитвах неусыпающую Богородицу…» - эти слова из церковных песнопений подтверждают то, что действительно Пресвятая Богородица непрестанно молится о нас перед Своим Сыном и просит Его чтобы Он помиловал нас грешных.

В народе праздник Успения Пресвятой Богородицы называют «Первая Причистая». Сегодня закончился Успенский пост.

Сегодня престольный праздник отмечают три украинские лавры – Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская.
ForUm

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