Депутат Киевсовета (фракция БПП «Солидарность») Сергей Майзель собирает нелегальный налог с собственников киосков на столичной Троещине. Он утверждает, что на это его уполномочил глава Офиса Президента Украины Андрей Богдан. Об этом заявили предприниматели Деснянского района Киева. Собственники киосков обнародовали черную бухгалтерию Майзеля за июль.

«Раньше Майзель нам угрожал снесением наших киосков, а Кличко постоянно пиарился на этой теме. Но главная задача у них, как всегда, взять с предпринимателей побольше «левых» денег. После выборов Майзель уже прикрывается не Виталием Кличко, а именем Андрея Богдана. Говорит, что такие расценки приходят с Офиса Президента. Власть поменялась, а Майзель продолжает заниматься грабежом предпринимателей. Мы платим и официальные налоги в казну и неофициальные – в карман Майзеля. И еще нам постоянно угрожают, что снесут или сожгут наши киоски. Но мы же наполняем бюджет города и даем рабочие места. Может, кто-нибудь уже угомонит Майзеля, и мы будем спокойно работать?», – говорит один из собственником киосков на Троещине.

По словам предпринимателей, каждый месяц Сергей Майзель собирает дань с киосков Троещины на сумму почти 3 млн грн. Собственники киоском показывают черную бухгалтерию Майзеля за июль. Здесь указаны сумы, которые якобы должны заплатить собственники киосков с некоторых торговых площадей Деснянского района.

Как известно, Сергей Майзель – один из наиболее скандальных депутатов Киевсовете. Кроме места в сессионном зале, он также некоторое время занимал должность руководителя коммунальных предприятий, что противоречит украинскому законодательству. В частности, с 2014 года по 2016 Майзель был генеральным директором КП «Киевпастранс». За этом период на предприятии всплыло много коррупционных дел.

Интернет СМИ «Киевласть» сообщает, что в 2015 году, с подачи Майзеля, компании с офшорными корнями - ООО «Инфотранском» было практически подарено полгектара столичной земли на Никольской Слободке, вместе со зданием диспетчерской станции «Киевпастранса». А в 2016 году Счетная палата уличила КГГА в нарушениях при закупке трамваев в 2015 году - в то время, когда КП «Киевпастранс» руководил Сергей Майзель. Предприниматели столицы неоднократно заявляли, что Майзель причастен к ряду коррупционных схем в транспортной сфере, а также занимается рейдерством и вымогательством. Расследования по нарушениям Майзеля так и не последовали, так как он – личная креатура Кличко. А после выборов сумел очень быстро передоговориться с новой властью.

Несмотря на то, что Майзель получал скромную зарплату чиновника, в декларации у него – земля, дом, квартира, дорогие часы, большие сумы наличных денег, а также криптовалюта: биткоины на сумму 11,12 млн гривен и эфириум на сумму 3,892 млн гривен.