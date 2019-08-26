На Закарпатье в селе Батрадь, 25 августа, освятили новый храм УПЦ в честь великомученика Пантелеимона и Поклонный Крест

Фото: Мукачевская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, освящение и первую Литургию в храме совершил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.

После литургии Владыка поблагодарил настоятеля протоиерея Владимира Шелембу и многочисленных верующих за их труды в строительстве и обустройстве храма.