также в разделеРелигия
Более 20 тысяч верующих УПЦ прошли 250 км крестным ходом из Каменец-Подольского в Почаевскую лавру 9
Верующие УПЦ передали в Святогорскую лавру для переселенцев более 14 тонн гуманитарной помощи 9
На Киевщине активисты ПЦУ сорвали полицейские печати и захватили храм УПЦ 13
В Святогорской лавре тысячи верующих УПЦ отметили память преподобного Иоанна Затворника 11
На Закарпатье сотни верующих УПЦ приняли участие в крестном ходе в честь 25-летия Хустской епархии 14
В Бердянске священник вернулся из ПЦУ в каноническую УПЦ 23
На Буковине школьный учитель инициировал штурм храма УПЦ 26
Предстоятель УПЦ рассказал, от чего появляется настоящая сердечная вера 10
Управделами УПЦ митрополит Антоний отмечает 52-летие 11
В День Независимости Митрополит Онуфрий наградил за долгую миссионерскую работу сестер милосердия Марфо-Мариинской обители 85
Митрополит Антоний рассказал, в чём секрет счастья 22
В День Независимости Митрополит Онуфрий наградит 28 сестер милосердия орденами и медалями 18
Представители УПЦ приняли участие в торжествах по случаю Дня Государственного Флага 16
Глава Черновицкой ОГА издал распоряжение о принудительной перерегистрации общины УПЦ в ПЦУ 13
На сайте Президента появилась петиция с требованием запретить госслужащим и работникам образования пропагандировать религию в рабочее время 172
На Буковине глава села организовал вручение фальшивых повесток в военкомат защитникам храма УПЦ 41
На Ровенщине верующие УПЦ организовали велопробег ко Дню Независимости Украины 15
В крестном ходе в Почаевскую лавру вместе с многочисленными верующими идут митрополиты УПЦ 37

На Закарпатье в селе Батрадь, 25 августа, освятили новый храм УПЦ в честь великомученика Пантелеимона и Поклонный Крест

Фото: Мукачевская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, освящение и первую Литургию в храме совершил митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор.

После литургии Владыка поблагодарил настоятеля протоиерея Владимира Шелембу и многочисленных верующих за их труды в строительстве и обустройстве храма.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето/осень
2607 грн.
6
Теги