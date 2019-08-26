В Святогорской лавре тысячи верующих Украинской Православной Церкви отметили память преподобного Иоанна, Затворника Святогорского.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Святогорской лавры, Литургию возглавил священноархимандрит Святогорской лавры митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион в сослужении 8 архиереев и 120 священников УПЦ.

За богослужением молились о мире в Украине и единстве мирового Православия.

После литургии священнослужители и верующие совершили крестный ход с иконой и мощами преподобного Иоанна Затворника на монастырскую площадь, где был отслужен молебен.

*Святой Иоанн Затворник – наиболее почитаемый из Святогорских преподобных отцов. С детства был добрым, послушным и трудолюбивым. Он научился производству печных изразцов и открыл свою фабрику, также владел двумя постоялыми дворами и гостиницей. Когда отец святого Иоанна умер, мать благословила сына на иноческий подвиг. Получивший благословение матери молодой человек отправился в Глинскую Богородицкую пустынь в Сумской области. В пустыни преподобный Иоанн провел 11 лет, после чего перешел в Святогорский монастырь. За труды и благочестие святого посвятили в сан иеромонаха и назначили духовником для приходящих богомольцев. После святой 17 лет провел в затворе. Преподобный Иоанн при жизни сподобился дара прозорливости и силы молитвы. Перед своей смертью по благословению настоятеля покинул затвор и перебрался на больничный хутор, а 24 августа 1867 года почил.

Церковь канонизировала преподобного Иоанна Затворника как местночтимого святого в 1995 году, а в ноябре 2017 года его имя внесли в общецерковный месяцеслов, то есть с этого времени святогорский святой поминается всей Церковью.