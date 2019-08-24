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Госсекретарь США Майк Помпео от имени президента Дональда Трампа и американского народа поздравил украинцев с 28-й годовщиной Независимости Украины.

Как сказано в сообщении Госдепа, Соединенные Штаты по-прежнему твердо поддерживают «процветающую, демократическую и свободную Украину».

США в связи с этим выразили надежду на сотрудничество с новым правительством и украинским народом для продвижения реформ, имеющих решающее значение для успеха Украины.

«Наилучшие пожелания в связи с радостным Днем независимости и будущим мирным и процветающим годом», — сказано в сообщении.

24 августа Украина отмечает 28-ю годовщину независимости.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заговорил на украинском языке в видеопоздравлении по случаю 28-й годовщины провозглашения независимости Украины.
ForUm

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