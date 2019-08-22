В Запорожье прошла благотворительная акция по сбору продуктов питания для вынужденных переселенцев, проживающих в Свято-Успенской Святогорской лавре под опекой насельников обители.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, духовенство и верующие Украинской Православной Церкви собрали несколько тонн продуктов питания. Они были загружены и отправлены из Свято-Никольского храма Запорожья - в Святогорск.

«Главная цель акции - помочь переселенцам Донбасса. Людям, которые в силу обстоятельств, оказались без крыши над головой и средств к существованию. Это доброе дело благотворно влияет не только на нас, оказывающих помощь, но и на души тех, кому она адресована. Они видят и понимают, что не остались один на один со своей бедой. Что есть Церковь и православные верующие люди, искренне сочувствующие им, которые, принимая их горе, как свое, не на словах а на деле, стараются исполнить слова апостола Павла о том, что нужно носить бремена и тяготы друг друга. Ведь только так мы сможем исполнить Божий закон любви», – отметил представитель епархии протоиерей Артемий Осипенко.