также в разделеРелигия
На Волыни священники УПЦ и правоохранители нашли механизм противодействия захватам храмов 10
Православная молодежь Закарпатья раздала нуждающимся более 700 килограммов освященных фруктов 6
Игумения Серафима (Шевчик) о ЛГБТ-прайде: Не нужно делать из Одессы Содом и Гоморру 17
Митрополит Онуфрий выразил поддержку православным Черногории 20
Верующие Украинской Православной Церкви просят запретить ЛГБТ-марш в Одессе 24
В Бердичеве до 27 августа будет находиться чудотворная икона «Благоуханный Цвет» 21
В Запорожье прибудет Молченская чудотворная икона Пресвятой Богородицы 17
Тысячи верующих УПЦ пройдут пешком 260 км для участия в торжествах в Почаевской Лавре 32
Скандал на Кипре: Архиепископ Хризостом назвал РПЦ Северного Кипра мошенниками 35
В Виннице верующие УПЦ пришли молиться у стен захваченного собора 14
На Буковине представители ПЦУ выгнали верующих УПЦ из храма 38
На Волыни чиновники и активисты ПЦУ срезали замки на храме УПЦ 21
На Ровенщине сторонники ПЦУ и радикалы пытались захватить храм УПЦ 22
Митрополит Онуфрий рассказал, какую огромную силу имеет настоящая молитва 19
Глава УПЦ КП заявил, что Патриарх Варфоломей настаивает на скорейшей ликвидации Киевского патриархата 29
Более 20 тысяч верующих УПЦ вышли крестным ходом из Каменец-Подольского в Почаев 36
Митрополит УПЦ предупредил об опасности, которая подстерегает людей, которые перестают верить в Бога 29
На Ровенщине всех желающих приглашают принять участие в велопаломничестве 19

В Запорожье прошла благотворительная акция по сбору продуктов питания для вынужденных переселенцев, проживающих в Свято-Успенской Святогорской лавре под опекой насельников обители.

Фото: Запорожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, духовенство и верующие Украинской Православной Церкви собрали несколько тонн продуктов питания. Они были загружены и отправлены из Свято-Никольского храма Запорожья - в Святогорск.

«Главная цель акции - помочь переселенцам Донбасса. Людям, которые в силу обстоятельств, оказались без крыши над головой и средств к существованию. Это доброе дело благотворно влияет не только на нас, оказывающих помощь, но и на души тех, кому она адресована. Они видят и понимают, что не остались один на один со своей бедой. Что есть Церковь и православные верующие люди, искренне сочувствующие им, которые, принимая их горе, как свое, не на словах а на деле, стараются исполнить слова апостола Павла о том, что нужно носить бремена и тяготы друг друга. Ведь только так мы сможем исполнить Божий закон любви», – отметил представитель епархии протоиерей Артемий Осипенко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1423 грн.
12
Теги