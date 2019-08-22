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Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что его работа на этом посту была эффективной.

Об этом он заявил в интервью Цензор.нет.

«Я считаю себя эффективным генпрокурором. 4 миллиарда долларов США возвращены государству. Получены 3000 приговоров коррупционерам категории «Б» ... Я подчеркиваю - приговоров. И мы вернули от коррупционеров в государство 4 млрд долларов. Ну, конечно, в переводе с гривень. Возвращены 245 тысяч га земли. Такого тоже никогда не было. А еще из двух тысяч террористов уже 1200 получили наказание», - отметил Луценко.

По его словам, за три года также были приговорены 2300 убийц, 3200 разбойников, 13500 грабителей, 6000 автоугонщиков, 6100 мошенников, более 100 тысяч воров.

Генпрокурор заявил, что «громкие экономические дела мы тоже завершили согласно закону».

«Это в Америке они бы сели, как Манафорт, на большой срок. А у нас по закону дела о неуплате налогов закрываются в случае полной уплаты этих налогов в госбюджет. Так и произошло в делах «Бурисмы», «Мегаполиса», ореховых экспортеров с рекордными суммами поступлений в бюджет», - сказал Луценко.
ForUm

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