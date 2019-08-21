Во время спецоперации в Киевской области правоохранители предотвратили заказное убийство двух женщин и задержали организаторов и исполнителей, которые планировали преступление.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники СБУ получили информацию, что житель Броваров, который является владельцем промышленно-строительной компании, через посредника подыскивает исполнителя для совершения убийства. Установлено, что злоумышленник «заказал» бывшую жену и ее дочь из-за судебных споров по разделу имущества после развода.

По полученной информации, бывшие супруги оспаривали через суд право собственности, в частности на доли в бизнесе, недвижимое и движимое имущество, в том числе частного самолета.

За совершение убийства «заказчик», совместно со своей третьей женой, предлагал исполнителю 50 тысяч долларов США.

Для предупреждения особо тяжкого преступления оперативники СБУ вывели посредника на условного «киллера». Для предоставления «доказательств выполненного задания» был проведен контроль за совершением преступления и осуществлено имитацию убийства гражданки. Для подтверждения «ликвидации жертв» заказчику сделаны соответствующие постановочные фото и обнародована информация об их исчезновении.

Правоохранители задержали по месту жительства организатора и его жену. Также на одной из улиц Броваров задержан посредник, а в собственном доме его жена, с которой он был в сговоре.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению и задержанию злоумышленников проводилась спецподразделением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.