Прокуроры Одесской местной прокуратуры № 3 сообщили о подозрении медику в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть пациентки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в мае 2017 года во время проведения операции в медицинском центре пластической хирургии 21-летняя пациентка умерла из-за введения врачом-анестезиологом препарата. Указанные лекарства вызвали патологическую реакцию в виде злокачественной гипертермии.

В ходе расследования установлено, что врач не собрал всесторонний анамнез, в частности, непереносимость пациенткой препаратов.

Кроме того, не было учтено информацию о ранее перенесенных операциях и особенностях течения наркоза.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные Портофранковского отделения полиции (ч. 1 ст. 140 УК Украины).