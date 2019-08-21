51% киевлян оценили жизнь в Киеве как комфортную и почти 70% - гордятся столицей по результатам 2018 года. Такие данные обнародованы в комплексном отчете по основным социальным и экономическим показателям Киева за 2018 год, сообщает пресс-служба КГГА.

По результатам опросов жителей столицы, усилия городской госадминистрации вызвали значительные изменения в таких сферах как улучшение благоустройства, обустройство мест для отдыха и занятия спортом, обеспеченность города образовательной инфраструктурой и ее осовременивание, совершенствование общественного транспорта.

Киев уже четвертый год подряд возглавляет рейтинг регионов Украины по таким показателям социально-экономического развития как социальная и экономическая сплоченность, инвестиционно-инновационное развитие, внешнеэкономическое сотрудничество, развитие МСБ, доступность услуг в сфере здравоохранения.

Вместе с тем, в 2018 году численность постоянного населения в Киеве выросла на 16,3 тыс. человек – до 2909,5 тыс. человек. Это 6,9% населения Украины. В течение прошлого года в Киеве родилось на 2,4 тыс. человек больше, чем умерло, а прибыло в город на 13,9 тыс. человек больше, чем уехало из города. На начало 2018 года 53,7% от общего количества киевлян составляли женщины и 46,3% - мужчины. На 1000 женщин в среднем приходится 861 мужчина.

Экономически активное население Киева в возрасте от 15 до 70 лет составляет 1 млн 459 тыс. человек. На новосозданные рабочие места столицы в 2018 году принято 112,3 тыс. человек, что является лучшим показателем среди регионов. Это на 53,9% больше, чем в 2017 году. К концу 2018 года в столице зарегистрировано 8,6 тыс. безработных.

В течение прошлого года сохранялась тенденция роста количества субъектов малого и среднего бизнеса. Увеличилась также численность новых рабочих мест и объем поступлений в бюджеты всех уровней. Так, на 10 тыс. киевлян приходится 1667 физических лиц-предпринимателей и 310 малых и средних предприятий. Количество последних в течение года выросло до почти 88 тысяч и 3655 соответственно.

По данным 2018 года, в расчете на одного человека капитальных инвестиций Киев занимает первое место среди регионов Украины. Его показатель превышает общегосударственный в 5 раз и составляет 69,0 тыс. грн. на одного киевлянина приходится 5 828,4 $ США прямых иностранных инвестиций.