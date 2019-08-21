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На Виннитчине из Свято-Троицкого Браиловского монастыря, 19 августа, тысячи верующих Украинской Православной Церкви вышли крестным ходом в Свято-Успенскую Почаевскую лавру.

Фото: Винницкая епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, паломники с Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и других областей пройдут пешком более 260 км пути что бы попасть на престольный праздник Почаевской лавры – Успение Пресвятой Богородицы.

Крестный ход возглавил митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.

Во время молитвенного шествия верующие молятся за Церковь и мир в Украине.
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