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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обвинила Россию в том, что она доказательно нарушила условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и таким образом дала повод для расторжения соглашения.

Об этом глава германского правительства заявила в среду, 14 августа, на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Берлине, пишет DW.

«С разрушением ДРСМД  «была утрачена часть системы ограничений вооружений в Европе и во всем мире», - приводит слова Меркель ее пресс-служба.

В этой связи, отметила федеральный канцлер, Германия вместе с партнерами в ближайшие годы приложит усилия к новому ограничению вооружений. При этом, подчеркнула Меркель, НАТО найдет общий ответ на сложившуюся ситуацию, о чем неоднократно говорил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Германия - часть НАТО, и  будет вести себя как партнер по НАТО», - заявила глава правительства.

Отвечая на вопрос, может ли Германия усилить свое военное присутствие в Литве с помощью средств ПВО, Меркель напомнила, что эта задача, как в Литве, так и в Эстонии, решается в рамках программы НАТО по мониторингу воздушного пространства стран Балтии, и Германия всегда брала на себя ответственность в подобных делах. При этом федеральный канцлер ушла от ответа на вопрос о том, готовы ли немцы, в случае конфликта, решительно защищать свободу Литвы.

Как известно, Соединенные Штаты 2 августа официально покинули российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение «холодной войны».
ForUm

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