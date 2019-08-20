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Ратификация Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем может состояться после выборов Кнессета 17 сентября.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Во-первых, мы ожидаем ратификации Соглашения о свободной торговле новым составом Кнессета после выборов 17 сентября. Это увеличит объемы торговли между нашими странами», - написал он в Facebook.

Напомним, Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение о свободной торговле между Кабинетом Министров Украины и правительством Государства Израиль, заключенное 21 января 2019 в Иерусалиме, 11 июля 2019.
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