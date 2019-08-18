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Столкновения между военнослужащими Индии и Пакистана зафиксированы на линии контроля в штате Джамму и Кашмир.

Об этом сообщает DW.

Согласно данным ВС Индии, в результате боев 17 августа погиб один индийский военнослужащий, в районе города Сринагар произошло не менее десятка вооруженных инцидентов. Также во время протестов там были ранены восемь человек.

 

Напомним, что парламент Индии отменил автономию штата Джамму и Кашмир (находится в области Кашмир). Индийский штат будет находиться под прямым контролем Дели.
ForUm

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