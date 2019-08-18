В ночь на воскресенье, 18 августа, израильские военные открыли огонь по группе палестинцев при попытке пересечь границу Сектора Газа.
По информации министерства здравоохранения Палестины, в результате трое палестинцев погибли, передает Reuters.
В Армии обороны Израиля сообщили, что группа палестинцев, обнаруженная у забора безопасности на севере Сектора Газа, была вооружена.
«Штурмовой вертолет ЦАХАЛ и танк открыли по ним огонь», — говорится в заявлении израильских военных.
По словам палестинских медиков, три человека погибли, еще один человек получил ранения.
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