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В ночь на воскресенье, 18 августа, израильские военные открыли огонь по группе палестинцев при попытке пересечь границу Сектора Газа.

По информации министерства здравоохранения Палестины, в результате трое палестинцев погибли, передает Reuters.

В Армии обороны Израиля сообщили, что группа палестинцев, обнаруженная у забора безопасности на севере Сектора Газа, была вооружена.

«Штурмовой вертолет ЦАХАЛ и танк открыли по ним огонь», — говорится в заявлении израильских военных.

По словам палестинских медиков, три человека погибли, еще один человек получил ранения.
ForUm

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