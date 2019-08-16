30 воспитанников Олешковского дома-интерната для детей с инвалидностью из города Цюрюпинск (Херсонская область) с 6 по 13 августа отдохнули в г. Скадовск на Черном море.

Фото: Фома в Украине

Это стало возможно благодаря волонтёрам православного молодежного движения «Молодость не равнодушна» и паломническому отделу столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря «Mish-Mish Travel», сообщает «Фома в Украине».

Вместе с детьми отправились пять волонтёров и два фотографа.



Общий бюджет поездки составил 50 тысяч гривен. Часть из них пожертвовали гости благотворительного кинопоказа, который прошёл 2 августа в Межприходском молодёжном центре в Киеве.

Также среди участников поездки — украинский «Ник Вуйчич», выпускник Олешковского интерната, художник Фёдор Романов с семьёй.



Благотворительный отдых для детей волонтёры организовывают уже не первый год.