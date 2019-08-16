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30 воспитанников Олешковского дома-интерната для детей с инвалидностью из города Цюрюпинск (Херсонская область) с 6 по 13 августа отдохнули в г. Скадовск на Черном море. 

Фото: Фома в Украине

Это стало возможно благодаря волонтёрам православного молодежного движения «Молодость не равнодушна» и паломническому отделу столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря «Mish-Mish Travel», сообщает «Фома в Украине».

Вместе с детьми отправились пять волонтёров и два фотографа. 
 
Общий бюджет поездки составил 50 тысяч гривен. Часть из них пожертвовали гости благотворительного кинопоказа, который прошёл 2 августа в Межприходском молодёжном центре в Киеве. 

Также среди участников поездки — украинский «Ник Вуйчич», выпускник Олешковского интерната, художник Фёдор Романов с семьёй.
 
Благотворительный отдых для детей волонтёры организовывают уже не первый год. 
ForUm

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