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Прошедший июль оказался самым жарким месяцем за 140-летнюю историю мировых исследований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование ученых из Национального управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA).

Как сообщают ученые, средняя температура в июле 2019 года превысила показатели июля 2016 года, который до этого считался самым жарким месяцем в истории. При этом высота льдов в Арктике и Антарктиде достигла исторического минимума.

Па протяжении первых 6 месяцев 2019 года особенно заметным повышение температуры было в Северной и Южной Америке, Австралии, Новой Зеландии, южной части Африки, некоторых районах западной Атлантики. Во Франции, Германии и Нидерландах были установлены рекордные показатели, а в Италии и Бельгии в связи с жарой был объявлен оранжевый уровень опасности.

При этом отмечается, что в Скандинавии и в части восточной Европы температура была ниже среднего показателя.

 
ForUm

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