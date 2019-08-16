На один из веб-сайтов Европейского центрального банка (ЕЦБ) была совершена хакерская атака, в результате которой могла быть украдена конфиденциальная информация.

Об этом говорится в заявлении ЕЦБ, сообщает Укринформ.

«Европейский центральный банк заявил, что один из веб-сайтов был взломан посторонними людьми, которые, возможно, украли частную информацию, включая контактные данные», - говорится в сообщении.

Как отмечается, хакеры установили вирусное программное обеспечение на внешний сервер, на котором размещен Интегрированный словарь банковских отчетов (BIRD).

Вследствие этого адреса электронной почты, информация о именах и должностях 481 подписчика бюллетеня BIRD, возможно, были украдены хакерами, отмечает ЕЦБ.

Ранее сообщалось, что аналитический центр European Values недавно стал целью российских хакеров.