В селе Сусваль Волынской области, 17 августа, волынские радикалы планируют осуществить захват храма УПЦ.

Фото: СПЖ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Перший Козацький» в Фейсбук, 14 августа появилось сообщение с призывами к активистам ПЦУ совершить «небольшой вояж» в село Сусваль Владимир-Волынского района и отобрать храм у общины Украинской Православной Церкви.

«Уважаемые братья и сестры, чистосердечно хочу пригласить всех желающих в эту субботу, 17-го числа в шикарный круиз родной областью, финишной точкой которого будет обалденное село Сусваль Владимир-Волынского района, где примерно в 17 часов все участники круиза могут принять участие в шикарной культурной программе по возвращению местного храма в лоно украинского патриархата. Вас будут ожидать незабываемы аниматоры московского патриархата, в запасе которых вагон проклятий в нашу сторону, бешеные бабушки в костюмах ведьм будут вырывать нам космы, а местные фанаты Ляшко атаковать нас вилами».

Данное объявление было размещено в группе «Самооборона Майдана» пользователем с никнеймом Yura Yuriyovich, однако позже было удалено.