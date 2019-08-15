также в разделеРелигия
Иерарх УПЦ рассказал о том, что значит настоящая вера в Бога 7
Митрополит Антоний рассказал о символизме Успенского поста и заблуждениях, связанных с ним 6
На Волыни верующие УПЦ просят Президента Украины защитить их права 7
РПЦ: По логике ПЦУ невмешательство государства в дела Церкви – это потворство фашиствующим экстремистам 14
Более 170 детей со всей Украины посетили детский православный лагерь «Камо Грядеши» на Закарпатье 8
Православная Церковь в 19-ю годовщину трагедии «Курска» молится о погибших подводниках 5
В Святогорской лавре первый Спас отметили крестным ходом и водосвятным молебном на Донце 29
Митрополит Онуфрий рассказал о том, как правильно сделать главный выбор в жизни 15
В Житомире злоумышленник ограбил женский монастырь УПЦ 12
На Буковине в день Спаса верующие прошли 50 км и по традиции взобрались на коленях на святую гору 17
У православных начался Успенский пост (инфографика) 21
В Ужгороде верующие УПЦ прошли крестным ходом до скита Воскресенского монастыря 12
УАПЦ прекратила свое существование 15
Запорожский митрополит УПЦ: В ПЦУ надеются, что и нынешний президент будет попирать Конституцию и творить беззакония 24
На Ровенщине представители ПЦУ выгоняют из дома онкобольного священника УПЦ 23
ГПУ закрыла «дело Драбинко», по которому Новинский был лишен депутатской неприкосновенности 16
Митрополит Антоний рассказал, как молитва способна изменить жизнь человека 28
Митрополит УПЦ рассказал, как приблизиться к Богу 16

В селе Сусваль Волынской области, 17 августа, волынские радикалы планируют осуществить захват храма УПЦ.

Фото: СПЖ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Перший Козацький» в Фейсбук, 14 августа появилось сообщение с призывами к активистам ПЦУ совершить «небольшой вояж» в село Сусваль Владимир-Волынского района и отобрать храм у общины Украинской Православной Церкви.

 «Уважаемые братья и сестры, чистосердечно хочу пригласить всех желающих в эту субботу, 17-го числа в шикарный круиз родной областью, финишной точкой которого будет обалденное село Сусваль Владимир-Волынского района, где примерно в 17 часов все участники круиза могут принять участие в шикарной культурной программе по возвращению местного храма в лоно украинского патриархата. Вас будут ожидать незабываемы аниматоры московского патриархата, в запасе которых вагон проклятий в нашу сторону, бешеные бабушки в костюмах ведьм будут вырывать нам космы, а местные фанаты Ляшко атаковать нас вилами».

Данное объявление было размещено в группе «Самооборона Майдана» пользователем с никнеймом Yura Yuriyovich, однако позже было удалено.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1233 грн.
9
Теги