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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие, основываясь на похищенных у США технологиях.

Об этом он сказал в интервью Голосу Америки, передает Украинская правда.

Болтон заявил, что США известно больше, чем он может сказать, но взрыв под Северодвинском является примером того, что Россия пытается добиться технологического прогресса в своих возможностях по созданию средств доставки ядерного оружия.

«Что-то пошло не так, но это демонстрирует, что, хотя экономика России примерно равна экономике Нидерландов, она все еще тратит достаточно на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки, гиперзвуковые планирующие носители, гиперзвуковые ракеты, во многом украденные из американских технологий», — заявил Болтон.

Он добавил, что вероятность того, что другие страны также получат эти технологии, является вызовом для США и их союзников.

Напомним, 8 августа Минобороны РФ сообщило, что в Архангельской области при взрыве на военном полигоне пострадали шесть человек, двое погибли.

В министерстве утверждали, что после ЧП никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.

10 августа в госкорпорации «Росатом» сообщили, что в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибло 5 сотрудников «Росатома», еще трое пострадали.

Американские эксперты в области ядерной энергетики подозревают, что взрыв и выброс радиации в Архангельской области России произошли во время испытания крылатой ракеты с ядерной установкой «Буревестник», о которой говорил президент РФ Владимир Путин в 2018 году.

Президент США Дональд Трамп после взрыва в РФ заявил, что у Америки есть подобные, но более продвинутые технологии.
ForUm

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