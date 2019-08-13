Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Николаевской области при содействии администрации государственного предприятия «Заря» - «Машпроект» блокировали хищения с завода с последующей поставкой в ​​другие страны газотурбинного оборудования военного и двойного назначения, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что местный предприниматель в сговоре с бывшими работниками государственного предприятия наладил поставку оборудования заказчикам в странах Восточной Азии. В результате санкционированных обысков по месту жительства фигуранта производства и в арендованном им складском помещении правоохранители изъяли значительное количество ремонтного газотурбинного оборудования.

В частности жарочные трубы, турбинные лопатки, составляющие топливной аппаратуры газотурбинных двигателей, используемых при техническом обслуживании и капитальном ремонте газотурбинных агрегатов на кораблях Военно-морских сил и газоперекачивающих объектах.

Выявлены также оригиналы и копии эксплуатационной и конструкторской документации на продукцию государственного предприятия, которое поставляли на заказ иностранных партнеров. Стоимость изъятого имущества, по предварительной оценке, составляет около семи миллионов гривен. В рамках уголовного производства, начатого по ст. 333 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.