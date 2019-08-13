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В КПВВ «Станица-Луганская» снова введен сокращенный режим работы, сообщили ForUm’у  в пресс-службе Госпогранслужбы.

По информации украинской стороны СЦКК, со стороны временно оккупированной территории Луганщины продолжаются мероприятия по разминированию местности возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец.

Согласно решению командующего Объединенных сил и с целью сохранения жизни и здоровья гражданского населения, со вчерашнего дня режим работы КПВВ «Станица-Луганская» был изменен - контрольный пункт будет функционировать ежедневно с 6.00 до 18.00.

В связи со взрывоопасностью работ по разминированию после указанного времени пропуск через линию разграничения в этом КПВВ не будет осуществляться.

Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок.
ForUm

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