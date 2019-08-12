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В 42-м выпуске программы «Слово Предстоятеля», который вышел на телеканале «Интер» в эту субботу, 10 августа, Блаженнейший Митрополит Онуфрий пояснил содержание Евангельского чтения (Мф. 14:13-22).

Фото: УПЦ

Он рассказал, чему учит нас история о чуде насыщения Спасителем 5 000 людей пятью хлебами и двумя рыбами, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

По слову Предстоятеля УПЦ, эта священная история предлагает нам решение современной глобальной проблемы человечества – дефицит еды, питьевой воды и кислорода на Земле.

«В мире проживает 7,5 миллиардов людей. Ученые подсчитали, сколько нужно кислорода, воды, пищи и забили тревогу, что не будет, чем кормить, поить людей, не будет, чем дышать. Появилось много проектов. Один из проектов предлагает человечеству глобальную войну, второй проект – это узаконивание абортов, то есть убийство нерожденных детей, третий – узаконивание эвтаназии, четвертый – узаконивание однополых браков. И все это большой грех, а грех никогда не был человеку помощником, ни разу грех не помог выйти из кризиса. Эти законы наоборот угрожают людям уничтожением», – отметил Архипастырь.

Он подчеркнул, что единственным путем решения глобальной проблемы является путь, указанный в этом Евангельском зачале – люди должны пойти за Христом.

«Если человечество найдет в себе мужество пойти к Богу, отдать себя в руки Божьи, то будьте уверены, что Господь прокормит не только 7,5 миллиардов людей, но и намного, намного больше. Потому что у Бога даров – бесконечность», – добавил Блаженнейший Владыка.

Также Митрополит Онуфрий обратил внимание на тот факт, что люди, насытившись, «собрали 12 полных коробов» пищи (Мф. 14:20): «Господь сделал так, чтобы каждый из 12 апостолов взял короб на свои плечи и почувствовал, что Бог Милосердный, только бы человек не отворачивался от Него».

Предстоятель добавил также, что в этой истории Господь поучает нас уходить в тень после совершения добрых дел, чтобы не заслонять собой Бога. 

Он подчеркнул: Господь не Сам раздает хлеб людям, а через апостолов, так же, как и в церкви люди получают дары Божьи не из рук Божьих, а через священников.

«Как-то мне сказали, что "я Бога имею в душе и в церковь не пойду, ибо не хочу попам кланяться". Но в церковь идут не к попу, идут к Богу, а священник – такой же раб Божий, как каждый человек. Священник раздает Божьи дары людям и сам же получает Божьи дары. Господь так сделал, чтобы напомнить нам, что мы все – дети Божьи, и для всех нас один закон – Закон Евангелия», – рассказал в завершение программы Блаженнейший Онуфрий, призвав всех жить в любви к Богу и друг к другу.

 
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