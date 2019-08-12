Примат власти в Православной Церкви недопустим, и за решение межцерковных споров отвечает только Всеправославный Собор.

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Как сообщает Центр информации УПЦ цитируя сербский сайт «Politika.rs», по мнению иерарха Сербской Церкви архиепископа Охридского Иоанна недопустимо, чтобы в XXI веке существовала одна Церковь, которая бы самостоятельно решала вопросы других Православных Церквей.

Комментируя ситуацию с непризнанной Македонской церковью, иерарх напомнил, что собрание епископов Сербской Церкви приняло решение возобновить переговоры с представителями неканонической церковной структуры с целью урегулирования ее статуса, но начало этого процесса затягивается, и не по вине Сербской Православной Церкви.

По его словам, в Македонской церкви хотят усидеть на двух стульях: сначала ее архиереи предложили Болгарской Православной Церкви стать Церковью-Матерью непризнанной структуры, а затем обратились к Вселенскому патриархату с просьбой быть для них апелляционным судьей.

Он подчеркнул, что подобное обращение к Вселенскому патриархату в отношении статуса Македонской церкви является бессмысленным, поскольку «Вселенский патриархат не компетентен разрешать межцерковные споры, за это отвечает только Всеправославный Собор».

«Церковь является единой, административно она разделена на 14 автокефальных Церквей, – сказал архиепископ Иоанн. – Каждой Поместной Церкви необходимо заботиться о состоянии Церкви во всем экуменическом сообществе. Тем не менее, некоторые административные процессы находятся в юрисдикции какой-то одной из Поместных Церквей. К таковым относится и вопрос церковной автономии той части, которая находится под юрисдикцией Поместной Церкви».

Говоря о возможности «украинского сценария» в отношении непризнанной Македонской церкви, иерарх выразил надежду, что «Вселенский патриархат не пойдет на такую неканоническую процедуру».

«Именно Вселенский патриархат наделил Сербскую Православную Церковь юрисдикцией над территориями современной Северной Македонии, и теперь нет никаких причин подвергать эту юрисдикцию сомнению. Но, как заявил митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий, после того, что произошло в Украине, можно всего ожидать. Тем не менее, это нанесло бы величайший ущерб именно Вселенскому патриархату, чье первенство чести сегодня не ставится под сомнение, но примат власти недопустим в Православной Церкви. Недопустимо, чтобы в XXI веке существовала только одна Церковь, которая сама решает вопросы, представляющие интерес для других Православных Церквей», – подытожил сербский иерарх.