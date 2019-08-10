Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Киеву не стоит выходить из переговорного процесса в Минске.

Об этом он сказал в интервью Голосу Америки.

По словам Тейлора, переговоры в Минске — это единственный способ прекращения войны на Донбассе.

Он подчеркнул, что закончить войну на выгодных для Украины условиях хотят и официальный Киев, и Минская группа, и США.

Чи повинна Україна призупинити переговори у мінському форматі після загибелі чотирьох військових на Донбасі? Точка зору керівника дипломатичного представництва США в Україні Вільяма Тейлора pic.twitter.com/1RT1TNgJew — Голоc Амepики (@chastime) 9 августа 2019 г.

«Окончательное решение, конечно, за Путиным. Именно он может решить, закончится война или нет», — сказал Тейлор.

Он убежден, что необходимо продолжить давление на РФ со стороны Вашингтона, чтобы склонить Москву к прекращению войны на востоке Украины.

Ранее представитель Киева в политической подгруппе в Минске Роман Бессмертный заявил, что после гибели украинских военных в Павлополе на Донбассе Украина должна была прекратить работу в Минском процессе.

Напомним, США готовы продать Украине новую партию Javelin.