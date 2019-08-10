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В результате тайфуна в Китае по состоянию на утро 10 августа погибли 13 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Как сообщается, в ночь с пятницы на субботу на восток Китая обрушился тайфун «Лекима». Больше всего от непогоды пострадала китайская провинция Чжэцзян, переселены 752 тыс. человек.

Из-за тайфуна в Китае погибли 13 человек, еще 16 человек пропали без вести, более 200 домов разрушены, более 3,2 тыс. - повреждены. Также сообщается, что  в Шанхае из-за непогоды переселены 253 тыс. человек.

Скорость ветра в пределах тайфуна на тот момент, когда он достиг прибрежных районов провинции Чжэцзян, составила около 50 м/с. В настоящее время тропический циклон постепенно теряет свою силу и движется в северном направлении со скоростью около 15 километров в час.
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