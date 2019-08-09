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Правительства Украины и США согласовывают условия по покупке противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Обэтом временно поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор заявил журналистам в Киеве, комментируя свое предыдущее заявление по поводу запроса Украины к США о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщает УНИАН.

«Да, мы готовы продать Украине это вооружение. Правительства наших стран сейчас находятся на этапе переговоров для согласования условий», - отметил он.

Напомним, ранее Тейлор заявил, что Украина обратилась к США с запросом о продаже большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin.
ForUm

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